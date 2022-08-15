Ученый назвал причины импотенции

Главное: Ученый озвучил факторы, ведущие к импотенции. Среди них – высокое давление.

Детали: Ученый из Европейского медицинского центра Бадри Гвасалия поведал о причинах импотенции. По его словам, к эректильной дисфункции приводят вредные привычки, высокое давление и депрессия.

Отмечается, что причины импотенции можно разделить на две группы: психогенные и органические.

Сообщается, что эректильная дисфункция может развиться на фоне сопутствующих заболеваний сосудов, нарушения обмена веществ, онкологических заболеваний и длительной депрессии.

Сообщается, что спровоцировать нарушения потенции могут травмы и хирургические манипуляции в области таза.

Эксперт говорит: «Вызвать эректильную дисфункцию может и прием определенных лекарственных препаратов, в том числе диуретиков, антидепрессантов, антиандрогенов, психолептиков, опиоидов».

Также к факторам риска нарушения потенции он отнес курение, употребление наркотических средств и злоупотребление алкоголем.

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