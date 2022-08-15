Синоптики говорят, что к концу рабочей недели в Украину должна вернуться жара

Главное: К концу рабочей недели в Украину вернется жара. Кое-где сохранится дождливая погода.
Детали: Синоптики рассказали о погоде в Украине. По их словам, к концу рабочей недели должна вернуться жара.
Прогноз на пятницу, 19 августа, дали в Гидрометцентре.
Отмечается, что на больше части страны будет сухо, но в Крыму и на юго-востоке сохранится дождливая погода.
Днем будет 27-35 тепла, а ночью плюс 15-22.
В Киеве должно быть сухо: днем обещают плюс 29-31, а ночью 17-19 тепла.
Карта погоды:
В тему: Синоптики предупредили, что в начале этой недели в Украине будет жарко и мокро.