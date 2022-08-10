Германия передала Украине еще несколько «Гепардов»

Главное: В Украину прибыли еще четыре самоходных зенитки Gepard. Теперь на вооружении Украины 12 подобных зенитных самоходных артиллерийских установок и около 50 тысяч снарядов к ним.
Детали: Германия передала Украине еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard. Об этом говорится в отчете правительства Германии.
В общей сложности Украине передано 12 ЗСУ.
Кроме того, за последнюю неделю были поставлены 49 тысяч снарядов к Gepard и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
В процессе подготовки к передаче еще 18 ЗСУ и около 6000 снарядов к ним.
В тему: Германия обнародовала полный список вооружения, которое передаст Украине.