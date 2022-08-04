В епархиях УПЦ отпели трех погибших украинских воинов

Главное: Священнослужители Украинской Православной Церкви отпели троих воинов ВСУ, погибших, защищая нашу Родину от российского вторжения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнования родным погибших и призвали молиться за упокой душ усопших Защитников.

В Полтавской области 1 августа совершили чин отпевания 24-летнего воина ВСУ Сергея Лукаша.

«Сергей пошел защищать Украину в начале войны — 5 марта. В боях за Родину получил осколочные ранения обеих ног, плеча и контузию. После реабилитации мог остаться дома, но не колеблясь, решил вернуться к фронтовым собратьям», — говорится в сообщении епархиальной прессслужбы.

Погиб воин Сергей, защищая наше Отечество от российской агрессии в Донецкой области.

Похоронили Защитника в поселке Большая Багачка.

Во Владимир-Волынской епархии 2 августа провели в последнюю дорогу погибшего Защитника Украины Ивана Шишко.

После заупокойного богослужения отец благочинный выразил искренние соболезнования родным и близким павшего Героя и призвал всех к молитве о усопшем.

В этот же день в городе Верховцево Днепропетровской области священники Каменской епархии отпели погибшего Защитника Украины Александра Заботина.

Чин похорон совершил благочинный Верховцевского округа протоиерей Владимир Хилевич.

Духовенство и миряне Каменской епархии выражают соболезнования родным и близким усопшего воина.

Вечная память погибшим Защитникам!

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