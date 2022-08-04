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Новости > Священник УПЦ рассказал, для чего служится панихида

Священник УПЦ рассказал, для чего служится панихида

Александра Кудрявцева
04.08.22 16:06
133
Священник УПЦ рассказал, для чего служится панихида

Главное: Панихида — особое заупокойное богослужение, молитва об умершем.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«В некоторой степени, это сокращение богослужебного парастаса или уставного заупокойного богослужения. На панихиде совершается молитва, песнопения, которые тематически по тексту соответствуют словам отпевания человека, чину погребения, который совершается над умершим», — пояснил отец Сергий.

Священник рассказал, какие молитвы совершаются во время панихиды.

«Это молитва: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего». Один из писателей в свое время сказал удивительную вещь. На вопрос, что такое ад, он говорит: «Наверное, это тот момент, когда я могу сказать себе — поздно. Мог исправиться, но уже поздно. Мог сделать по-другому, но уже поздно. Мог попросить прощение, но уже поздно». Это «поздно» довлеет над душой человека настолько, что мы, живые, должны взывать к Богу: «Упокой Господи, дай, Господи, спокойствие той душе, которая покинула этот мир».

Другой важной заупокойной молитвой, которая совершается на панихиде, протоиерей Сергий Ющик называет прошение «Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов, у Христа Бессмертнаго Царя Небесного просим».

«Во время панихиды совершаются песнопения, в которых говорится о Вечной жизни, о скорби и смерти, и два прошения — милости Божьей и покоя для души умершего» — заключил протоиерей Сергий Ющик.

В тему: Жители Чернигова рассказали, как спасались от обстрелов в Троицком соборе.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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