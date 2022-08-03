Бывшему генпрокурору Венедиктовой нашли интересную работу

Главное: Бывшему генеральному прокурору Ирине Венедиктовой нашли новую работу. Она будет послом в Швейцарии.

Детали: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поведал «Укринформу», кем будет работать бывший генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Ее хотят отправить послом в Швейцарию.

Дипломат сказал: «Да, я подписал представление на назначение Ирины Венедиктовой послом в Швейцарии».

Отмечается, что окончательное решение должен принять президент Украины Владимир Зеленский, который издает указы о назначении или увольнении глав украинских дипломатических миссий.

В тему: Вслед за Бакановым Рада уволила и Венедиктову.