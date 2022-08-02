Управделами УПЦ рассказал, как страдания и слезы могут стать спасительными

Главное: Печаль верующего человека о своих грехах не ложится на душу тяжким грузом, но побуждает искать Бога и находить утешение в Нем.

«В нашем обыденном представлении слезы — это признак несчастья и горя, но в духовной жизни дело обстоит иначе. Плач, о котором говорит Христос в Нагорной проповеди, это плач духовный — признание своего недостоинства и раскаяние в совершенных грехах», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что именно о таком плаче говорит святой апостол Павел во втором послании к коринфянам: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 Кор. 7:10).

«Это значит, что страдания и плач могут стать спасительными, но лишь в том случае, если они заставляют человека направлять все свои внутренние силы на борьбу с грехом и нравственное совершенствование», — пояснил управделами УПЦ

Митрополит обратил внимание, что святые отцы отмечали, что печаль мира сего часто доводит человека до смертного греха уныния и отчаяния. «Но если человек способен плакать от сострадания к брату своему, то это свидетельствует о совершенно особом состоянии его души. Сердце такого человека живо, а значит, отзывчиво на боль ближнего и способно к делам добра и сострадания», — добавил он.

«Милосердие и готовность помочь другому — важнейшие составляющие человеческого счастья, ибо не может быть счастлив человек, когда рядом кто-то страдает, как не бывает радости посреди пепелища, жертв и людского горя. Поэтому наши слезы есть прямой и нравственно здоровый ответ на горе другого человека, ведь безразличие — это пассивное участие в беззаконии», — напомнил иерарх УПЦ

Архиерей отметил, что плачущие — это люди, оплакивающие свои грехи и разрыв с Богом. Святитель Григорий Богослов так и говорил: «плачущие — это те, кто сожалеет о потерянном духовном состоянии в результате совершенного греха».

«Такую печаль о Боге святые отцы называли радостнотворной, так как она не ложится на душу тяжелым грузом, но побуждает человека искать Бога и находить в нем утешение», — заключил митрополит Антоний.