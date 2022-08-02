В ГУР рассказали, как украинские военные ищут цели для HIMARS

Главное: В ГУР рассказали, как ищут цели для HIMARS. Британия и США предоставили почти все — от информации до оборудования — для военной разведки в Украине.

Детали: Великобритания и США помогают украинской разведке пополнять банк целей для ударов высокоточным оружием по позициям и складам российских оккупантов на временно захваченной части Украины. Об этом The Telegraph заявил генерал-майор Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки.

«Что касается военной разведки, Британия и США предоставили почти все — от информации до оборудования», — сказал генерал.

Он не стал вдаваться в подробности, но отметил, что помощь британцев представляет собой «ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени».

На вопрос, как поставленные США РСЗО M142 HIMARS столь точно нацеливаются на российские склады и штабы, Скибицкий сказал, что «в этом случае мы используем информацию в режиме реального времени».

Представитель разведки подчеркнул, что США не предоставляют прямую информацию для нацеливания, так как это могло бы подорвать доводы Вашингтона, что они не являются непосредственными участниками войны.

Как сделали вывод из слов генерала в The Telegraph, перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводились консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки украинцев, если бы там были недовольны намеченной целью.

Командующий оперативного командования Юг генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью Tablet magazine заявил, что Украина не потеряла ни одной переданной из США системы HIMARS, каждая ракета попадает в цель.

«У нас еще не было потерь ни в одной из систем HIMARS. Это демонстрирует, насколько хорошо и быстро мы научились ими пользоваться», — сообщил командующий.

Андрей Ковальчук подчеркнул, что каждая ракета HIMARS попадает в намеченную цель.

«Каждая ракета уничтожает мост или склад боеприпасов. Наши союзники также увидели огромную экономическую эффективность в том, как мы используем ракеты. Каждая выпущенная ракета уничтожает гораздо больше своей стоимости в российской технике или боеприпасах», — отметил командующий.

Генерал подчеркнул, что украинские войска бьют системами HIMARS гораздо эффективнее, чем сражаются россияне, которые бьют ракетами стоимостью в миллионы долларов ради «незначительной выгоды».

В тему: США поставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые бьют на 300 км.