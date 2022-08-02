Киевлянам рассказали, как будет работать городская электричка во время тревоги

Главное: В Киеве во время воздушных тревог автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки будут останавливаться. Городская кольцевая электричка — нет.

Детали: Киевская кольцевая электричка будет перевозить пассажиров во время воздушных тревог. Об этом сообщила пресс-служба Kyiv City Express.

«Отныне автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки будут останавливаться во время воздушных тревог. Метро и до этого останавливалось... А вот киевская кольцевая электричка — нет», — говорится в сообщении.

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