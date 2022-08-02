Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Киевлянам рассказали, как будет работать городская электричка во время тревоги

Киевлянам рассказали, как будет работать городская электричка во время тревоги

Агата Кловская
02.08.22 15:25
131
Киевлянам рассказали, как будет работать городская электричка во время тревоги

Главное: В Киеве во время воздушных тревог автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки будут останавливаться. Городская кольцевая электричка — нет.

Детали: Киевская кольцевая электричка будет перевозить пассажиров во время воздушных тревог. Об этом сообщила пресс-служба Kyiv City Express.

«Отныне автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки будут останавливаться во время воздушных тревог. Метро и до этого останавливалось... А вот киевская кольцевая электричка — нет», — говорится в сообщении.

В тему: В правилах работы общественного транспорта Киева произошли важные изменения.

Тэги: Киев, общество, электричка, воздушная тревога

Комментарии

Статьи

30.07.22 21:13

Кому из украинцев в июле 2022 уменьшили зарплаты?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
30.07.22 20:57

Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.08.22 16:36

Человечество находится в шаге от ядерного уничтожения, — ООН
02.08.22 16:10

Российские военные называют ВСУ сильнейшей армией в мире, — перехват разговора
02.08.22 15:59

В ГУР рассказали, как украинские военные ищут цели для HIMARS
02.08.22 15:50

Епископ УПЦ рассказал о духовном подвиге пророка Илии
02.08.22 15:05

Предстоятель УПЦ возглавил престольный праздник столичного Ильинского храма
02.08.22 14:56

В России Азов признали «террористической организацией»
02.08.22 14:51

На Херсонщине россияне взорвали свой поезд с техникой и боеприпасами, — ГУР
02.08.22 14:50

Священник УПЦ рассказал, как подготовить детей на случай активных военных действий
02.08.22 14:33

США поставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые бьют на 300 км
02.08.22 13:58

В Минобороны рассказали о подготовке ВСУ к возможному штурму российских войск
02.08.22 14:56

В России Азов признали «террористической организацией»
02.08.22 14:33

США поставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые бьют на 300 км
02.08.22 13:58

В Минобороны рассказали о подготовке ВСУ к возможному штурму российских войск
02.08.22 13:27

В Афганистане ликвидирован лидер «Аль-Каиды» Айман аль-Завахири
02.08.22 13:19

У Зеленского рассказали, сколько населенных пунктов было освобождено от российских войск с начала войны
02.08.22 13:10

Стало известно о темпах продвижения ВСУ в Херсонской области
02.08.22 12:47

ВСУ могут начать контрнаступление на Изюмском направлении, — ISW
02.08.22 12:06

Россия стягивает на юг Украине все свои резервы, — МВД
02.08.22 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 41 170 солдат
01.08.22 15:59

В Украину прибыли дополнительные РСЗО HIMARS
27.07.22 16:37

В Мариуполе начали проводить фильтрацию даже пенсионеров
30.07.22 12:05

Преподаватели и студенты КДАиС и братия Киево-Печерской лавры УПЦ сдали кровь для воинов ВСУ
27.07.22 15:52

Британцы рассказали о невероятном свойстве устойчивого крахмала
27.07.22 15:55

Ученые назвали новую вероятную причину пандемии коронавируса
27.07.22 23:19

Лига чемпионов: «Динамо» со скрипом прошло «Фенербахче»
27.07.22 09:38

Стало известно, куда может уйти работать Джонсон
27.07.22 13:52

НБУ изменил правила продажи наличной валюты
29.07.22 09:57

В НБУ рассказали, когда «успокоится» валютный рынок
28.07.22 10:45

Известный американский актер считает, что у него могут быть родственники в Украине
28.07.22 16:47

ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Фото и Видео
Оружие победы уже в Украине, — Резников
Оружие победы уже в Украине, — Резников
Оружие победы уже в Украине, — Резников
Оружие победы уже в Украине, — Резников
России не поможет переброска сил на юг Украины, — Зеленский
России не поможет переброска сил на юг Украины, — Зеленский
СБУ разоблачила организаторов «референдума» на Херсонщине
СБУ разоблачила организаторов «референдума» на Херсонщине
Опубликовано видео переправы возле Антоновского моста в Херсоне
Опубликовано видео переправы возле Антоновского моста в Херсоне
Появилось видео, как из Одесского порта вышло первое судно с украинским зерном
Появилось видео, как из Одесского порта вышло первое судно с украинским зерном
Появилось видео наводнения в Луцке
Появилось видео наводнения в Луцке
Эксперименты исламских ученых с технологиями вызова дождя привели к ужасным последствиям
Эксперименты исламских ученых с технологиями вызова дождя привели к ужасным последствиям
В Кабуле на переполненном стадионе прогремел взрыв
В Кабуле на переполненном стадионе прогремел взрыв
Над Черниговщиной нависла угроза повторного наступления по суше, — глава ОВА
Над Черниговщиной нависла угроза повторного наступления по суше, — глава ОВА
В Англии заметили… «курящую» белку
В Англии заметили… «курящую» белку
fraza.com
Новости блогосферы
31.07.22 11:29

Зеленский - пророк и самый лучший президент во Вселенной
28.07.22 08:46

Мы и они: давайте все миром поможем украинскому кинокритику и отцу маленького ребенка выжить
22.07.22 09:21

Документы для выезда украинским мужчинам за границу. Дорого
22.07.22 08:19

В ближайшие дни цены в Украине поднимутся на 25-30%

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.