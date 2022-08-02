В России Азов признали «террористической организацией»

Главное: За участие в Азове россияне предусмотрели уголовную ответственность. Организаторам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, а рядовым участникам — до 20 лет.
Детали: Верховный суд России признал Азов «террористической организацией». Об этом сообщают российские СМИ.
За участие в Азове россияне предусмотрели уголовную ответственность: организаторам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, а рядовым участникам — до 20 лет, а имущество организации или ее филиала подлежит конфискации.
Это еще более усложнит процесс обмена украинских военнопленных из полка Азов.
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