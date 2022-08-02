На Херсонщине россияне взорвали свой поезд с техникой и боеприпасами, — ГУР

Главное: На Херсонщине российские военные взорвали свой поезд с военной техникой и боеприпасами. В ГУР считают, что взрыв мог стать следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, возникшем от неумелого использования пиротехнических средств при создании дымовой завесы.

Детали: На железнодорожной станции Каланчак в Херсонской области россияне устроили дымовой занавес и взорвали свой поезд. Об этом в вторник, 2 августа, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Произошло это 31 июля. На железнодорожную станцию прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами для военных РФ. В 8 часов утра на следующий день они начали разгрузку эшелона.

«Очевидно, с целью маскировки процесса разгрузки и защиты от ударов HIMARS, оккупанты применили мощные средства задымления. Приблизительно в 11:20 в районе проведения работ раздался взрыв. Точно определить его природу не удалось из-за плотного дымового занавеса. Впрочем, сразу после взрыва эшелон без предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался», — говорится в сообщении.

В ГУР считают, что взрыв мог стать следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, возникшем как следствие неумелого использования пиротехнических средств при создании дымовой завесы.

Кроме того, в ГУР сообщают, что в ночь с 29 на 30 июля украинские военные попали по российскому железнодорожному эшелону, прибывшему на станцию Бриловка. Эшелон насчитывал более 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами.

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