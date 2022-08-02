В Киевские духовные школы подали документы 200 абитуриентов

Главное: В Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви началась вступительная кампания.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в этом году документы для поступления на дневную форму обучения в Семинарию подали 62 абитуриента, а в магистратуру - 32.

На заочное отделение Киевской духовной семинарии подали документы 55 абитуриентов, а в Киевскую духовную академию – 51.

Во время экзаменов абитуриенты должны показать знания Священного Писания, богословия, церковной истории, иностранных языков, церковнославянского языка и церковных молитв. Также поступающие должны написать сочинение.

Перед началом экзаменов в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери был совершен молебен, который возглавил первый проректор протоиерей Сергий Ющик.

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