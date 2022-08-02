Эксперты заявили, что минувший июль в Киеве был слишком жарким

Главное: Погода в июле в Киеве была жаркой. Установлен температурный рекорд.

Детали: Эксперты из Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели «погодные» итоги июля в Киеве. Сообщается, что было слишком жарко.

Так, отмечается, что среднемесячная температура воздуха в июле в Киеве составила 20,8 градуса тепла, что на 0,5 градуса выше климатической нормы.

Информируется, что холоднее всего было 18 июля, когда минимальная температура опустилась до плюс 11,5, а теплее всего 6 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до плюс 34,3, что стало температурным рекордом.

Резюмируется, что июль был небогатым на осадки, которых на проспекте Науки, 37, выпало 40 мм, или 59% климатической нормы.

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