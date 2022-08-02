В Крыму заявили, что накопили рекордное количество пресной воды

Главное: Крым накапливает пресную воду. Около двухсот миллионов кубометров.

Детали: Российские власти аннексированного Крыма говорят, что продолжают накапливать пресную воду. Связывают это, в том числе, с дождливой погодой на полуострове.

Информируется, что общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа составил 197,87 миллиона кубических метров.

Сообщается, что в 2021-м году запасы воды составляли 132,4 миллионов кубометров, а в 2020-м году лишь 75 миллионов кубометров. Тогда это связывали с засухой.

В тему: В Крыму назревает экологическая катастрофа из-за нехватки питьевой воды.