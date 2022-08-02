Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 41 170 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 41 170 солдат. Уничтожено 4 014 боевых бронированных машин.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ сообщил о потерях россиян на вторник, 2 августа.

Сообщается, что погибли уже 41 170 солдат.

Кроме этого информируется о таких потерях РФ: 1 768 танков, 4 014 боевых бронированных машин, 936 артиллерийских систем, 259 реактивных систем залпового огня, 117 средств ПВО, 223 самолета, 191 вертолет, 739 БПЛА оперативно-тактического уровня, 174 крылатые ракеты, 15 кораблей/катеров, 2 914 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 82 единицы специальной техники.

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