Священники УПЦ в семи епархиях отпели воинов ВСУ

Главное: Священнослужители семи епархий Украинской Православной Церкви провели в последний путь девятерых воинов ВСУ.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

Настоятель Николаевского храма села Рыботин Нежинской епархии протоиерей Николай Джуган отпел воина Петра Торшина, погибшего 25 июля на Востоке Украины. У Петра осталась жена и 5-летний сын. Похоронили воина в его родном селе Рыботин.

В Полтавской епархии УПЦ отпели двух погибших украинских воинов.

В Драбиновке благочинный Новосанжарского округа протоиерей Ярослав Михайлик совершил чин отпевания Романа Губарика. В Опошне настоятель Преображенского храма села Челно-Федоровка протоиерей Михаил Строган отпел Ивана Шведуна.

В Покровском храме села Подзамче Ровенской епархии состоялось отпевание воина Виталия Мацюка, которое возглавил благочинный Радивиловского округа протоиерей Вячеслав Демчук в сослужении духовенства благочиния.

В Александро-Невском храме города Костополь Сарненской епархии состоялось отпевание воина Андрея Тишка, погибшего в Донецкой области. Заупокойное богослужение возглавил благочинный Костопольского округа архимандрит Илларион (Клебан) в сослужении духовенства епархии.

В Белоцерковской епархии настоятель Свято-Троицкого храма Ржищева протоиерей Василий Беца в селе Балыко-Щученки возглавил отпевание Андрея Хрупчика.

В Черниговской епархии УПЦ отпели 18-летнего защитника Украины Валентина Левченко.

Еще двух воинов Александра Короля и Петра Андрейченко в последний путь провели священники Каменской епархии.