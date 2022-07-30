В Одессу благотворительный фонд УПЦ передал 10 автомобилей скорой помощи

Главное: В Одессу Украинская Православная Церковь передала медикам города и области 10 машин скорой помощи.

Детали: Как сообщает Центр информации Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ф ейсбук-страницу Одесской епархии, автомобили были закуплены в ЕС Фондом Вадима Новинского и передаются в регионы, где идут боевые действия и где особенно важен транспорт для эвакуации раненых.

«Сегодня оперативно оказать медицинскую помощь невозможно без транспортных средств, доставляющих медиков к местам происшествий. Церковь еще раз, доказывая добрыми делами свою верность украинскому народу, оказывает значительную помощь», — говорится в сообщении пресс-службы Одесской епархии.

Благотворительный фонд УПЦ диакона Вадима Новинского «Покров» передал Одесскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф пять новых автомобилей скорой помощи, которые в скором времени будут располагать бригадами медиков скорой медицинской помощи в Одесском регионе. Также еще 5 автомобилей СМП в этот день было передано и для нужд одесского городского департамента здравоохранения.

Как сообщалось ранее, автомобили для медиков доставили в Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Сумскую область, другие города Украины. Также машины поступили в Центр спасения жизни и в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова для формирования мобильных бригад. Цель Фонда — доставить в Украину не меньше 100 автомобилей.