Число заражений коронавирусом в Украине стремительно растет

Главное: Количество инфицированных коронавирусом в Украине за последнюю неделю увеличилось на 35,5%. Среди заболевших — 300 человек вакцинированы.

Детали: Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за прошедшую неделю возросло более чем на треть и теперь составляет 1431. Неделей ранее этот показатель составлял 1056 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины в понедельник, 18 июля.

Всего в Украине зафиксировано 5 021 612 случаев коронавируса, отметили в ЦОЗ.

За неделю показатель роста случаев COVID-19 составил 35,5%.

За неделю с 11 по 17 июля в Украине коронавирусом заболели 300 вакцинированных лиц, по сравнению с 215 неделей ранее (+39,5%).

В топ регионов с самыми быстрыми темпами роста количества случаев болезни вошли Киев (112 случаев, +89,8%), Ровенская (21, +90,9%), Донецкая (16, +128,6%), Черниговская (15, +150%), Закарпатская (84, +200%) области.

Больше всего случаев за неделю зафиксировано в Киевской (190) и Одесской (168) областях. Помимо Киева, первые места этого своеобразного рейтинга также заняли Ивано-Франковская (108), Закарпатская (84) области.

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