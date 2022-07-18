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Новости > В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации

В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации

Александр Панько
18.07.22 15:35
287
В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации

Главное: ВРУ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому расширяется список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации. Подготовка ко второму чтению будет по сокращенной процедуре.

Детали: Украинцы, потерявшие близких родственников в результате полномасштабной войны, получат отсрочку от призыва во время мобилизации. Соответствующий законопроект Верховная рада поддержала в первом чтении. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За основу проголосовало 298 депутатов.

Подготовка ко второму чтению будет по сокращенной процедуре. На правки дается 7 дней.

Как говорится в пояснительной записке законопроекта, целью документа является расширение списка лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

В частности, речь идет о гражданах, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий в Донецкой и Луганской областях, а также с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Объясняется, что близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Следует отметить, что в настоящее время лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

В тему: Уклонение от мобилизации: как украинцы это делают.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, политика, призыв, мобилизация, новости Украины

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