Предстоятель УПЦ объяснил, почему демоны иногда получают власть над человеком

Главное: Причина того, что демоны приступают к человеку — это грехи.

Блаженнейший разъяснил Евангельскую историю об исцелении Гадаринского бесноватого и объяснил, почему демоны иногда получают власть над человеком и как этого не допустить.

Он отметил, что иногда «темный дух касается человека и имеет над ним определенную власть».

«Мы часто говорим, что демон мучает, не дает мне покоя, я молюсь, а Бог мне не помогает, он делает со мной, что хочет. Такого понятия „делает что хочет“ нет», — подчеркнул архипастырь.

Митрополит Онуфрий отметил, что демон не может войти без разрешения Бога даже в стадо свиней, как показывает сегодняшняя евангельская история.

«Если они просят разрешения войти в стадо свиней, то тем более в человека без разрешения Бога демон не может войти. Причина того, что демоны нас касаются — это то, что мы сами идем к нему через свою греховную жизнь: ненавидим друг друга, делаем ущерб друг другу, обкрадываем, обдираем, убиваем друг друга. И это есть те дела, через которые человек приближается к демону. Если человек скажет себе „остановись“ и раскается перед Богом, то демон не будет иметь власти над человеком», — рассказал он.

Архипастырь отметил, что причина того, что демоны к нам приступают, — это наши грехи.

«Дорога греха ведет к дьяволу. И когда грешим, сами идем к нему и тогда Бог дает ему власть над нами. Почему? Потому, что Господь хочет показать, что идем не той дорогой и что демон человеку добра не хочет. Он хочет гибели человеческой. И когда демон приступает к человеку, он мучает его. Настолько мучает, насколько Бог допускает. А Бог допускает столько, сколько человек может вынести, чтобы он не впал в отчаяние», — подчеркнул он.

Предстоятель УПЦ обратил внимание, что человеку, страдающему нечистым духом, не нужно отчаиваться.

«Надо молиться, просить у Бога помощи и знать, что это попущение Божие, и если покаемся, то Бог поможет и мы победим демона и он не будет иметь над нами власти», — заключил Митрополит Онуфрий