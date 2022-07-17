На Волыни и Буковине священники УПЦ отпели украинских воинов

Главное: На Волыни и Буковине священники Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских воинов.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

На Волыни в селе Смолыгов Белостоцкого округа священники совершили чин отпевания военнослужащего Вадима Марушка.

Заупокойное богослужение в местном храме в честь святителя Николая Чудотворца возглавил протоиерей Владимир Мелесь в сослужении настоятеля храма протоиерея Николая Омельчука и священников благочиния. Похоронили военного на местном кладбище.

«С первых дней войны Вадим добровольцем пошел на защиту Украины. Был ранен. После реабилитации — снова на передовую к собратьям. Много времени провел на войне, но смерть застала его во время ротации на дому», — говорится в сообщении епархиальной прессслужбы

Священники Черновицкой епархии УПЦ отпели двух погибших Защитников Родины.

В храме в честь Собора святого Архистратига Михаила села Давыдовцы Кицманского благочиния протоиерей Александр Гунчак совершил чин отпевания воина Руслана Куллакова. В храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Новоалексеевка Сокирянского благочиния протоиерей Александр Кислицен отпел воина Михаила Яжука.