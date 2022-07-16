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Новости > УПЦ в регионах помогает нуждающимся, беженцам и военным

УПЦ в регионах помогает нуждающимся, беженцам и военным

Александра Кудрявцева
16.07.22 15:40
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УПЦ в регионах помогает нуждающимся, беженцам и военным
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
В Киеве благочинный Днепровского благочиния протоиерей Иоанн Свередюк передал в столичный волонтерский центр «Пенсионер» гуманитарную помощь, собранную стараниями прихода в честь апостола и евангелиста Марка. Помощь включала мясные консервы, макаронные изделия, крупы и средства личной гигиены.
 
Кременчугская епархия еженедельно собирает помощь нуждающимся людям, живущим в зоне боевых действий. В этот раз благодаря усилиям и сотрудничеству епархии с благотворителями, пострадавшим людям удалось передать 500 килограмм сахара и антисептики.
 
По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа волонтеры Центра «Благо», действующего при отделе благотворительности и социального служения Полтавской епархии, провели благотворительную ярмарку под названием «Чужих детей не бывает» возле Горбановского Богородичного монастыря.
 
На Виннитчине Браиловский женский монастырь в очередной раз оказал гуманитарную помощь вынужденным переселенцам со всей Украины, которые нашли убежище в селе Потоки. В этот раз для пострадавших были привезены кровати, матрасы, традиционные продуктовые наборы и 500 килограмм картофеля.
 
В Сумской епархии председатель епархиального центра реабилитации пострадавших от военных действий на территории Украины протоиерей Александр Петренко передал гуманитарную помощь военнослужащим, защищающим Сумщину от военного вторжения российской армии.
 
Часть гуманитарного груза также направлена ​​для жителей сел Сумского района, пострадавших от бомбовых ударов российской авиации и ракет (Битица, Пушкаревка, Зеленая Роща).
 
В Запорожской епархии для оказания гуманитарной помощи беженцам на приходах епархии созданы специальные штабы по координации необходимых для этого усилий. Одним из многочисленных результатов таких усилий стало приобретение 1500 килограмм картофеля для 150 семей.
 
В тему: УПЦ помогает украинским защитникам, переселенцам и нуждающимся.
 

Тэги: УПЦ, гуманитарная помощь

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