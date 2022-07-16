Епископ УПЦ рассказал, почему Бог не слышит тех, кто любит нецензурные слова

Главное: Нецензурная брань оскверняет человека, унижает его достоинство и, что самое главное, отвращает от него милость Божию.

«C первых дней войны в Украине, практически каждое видео с летящими или взрывающимися ракетами сопровождается нецензурной бранью, обильно изливающейся из уст авторов съемок. К сожалению, разъярённо сквернословят в эти трагические моменты и военные, и гражданские. А вот услышать в подобных видео слова „Господи, помилуй! Спаси и сохрани!“ не приходится», — сказал епископ Виктор.

Он напомнил, что билборды с «русским кораблем» на улицах наших городов позже местами все же были заменены на билборды со словами молитвы или текстов Священного Писания. «И это, несомненно, правильно. Человек верующий в трудные минуты жизни должен призывать имя Господне, а не давать волю своим греховным эмоциям», — добавил владыка.

«Предание Церкви сохранило слова Христа, которые не вошли в Евангелие: „В чем застану, в том и сужу“. Смысл их в том, что вся жизнь человека в глазах Божиих может определяться одним моментом — смертью. То, с чем человек отходит в вечность, с каким „багажом“ он покидает этот мир и предстаёт перед лицом Бога, — и есть той призмой, через которую Господь рассматривает нашу душу и осуществляет суд над ней. И в этом смысле действительно страшно, когда кто-то умирает со скверными словами, а не с молитвой на устах», — пояснил архиерей.

«От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься», — говорит Христос (Мф. 12, 37). «Это высказывание Спасителя касается всех и каждого. Суд над нами совершается, в том числе, и через те слова, которые мы произносим», — добавил иерарх УПЦ

Владыка призвал каждого помнить, что нецензурная брань оскверняет человека, унижает его достоинство и, что самое главное, отвращает от него милость Божию.

«Если просим, чтобы Господь был всегда с нами, то нельзя сквернословить, а надо молиться. В самые сложные минуты нашей жизни Бог слышит тех, кто слёзно призывает имя Его, и не внимает тем, кто вместо молитвы эмоционально произносит нецензурную брань», — отметил епископ Виктор.