ЕС может снять «ошибочные» санкции с России

Главное: Евросоюз рассматривает возможность снять ограничения с россиян, которые подали в суд с просьбой исключить их из санкционного списка. Европейские юристы считают, что их ходатайства оправданны, сообщает СМИ.

Детали: Европейский Союз (ЕС) рассматривает возможность снять санкции с отдельных граждан РФ. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в четверг, 14 июля.

В сообщении сказано, что практически 30 человек подали в суд с просьбой исключить их из списков санкций, и еще почти 10 обратились по этому вопросу в ЕС.

Европейские юристы назвали часть таких ходатайств обоснованными, поскольку. По их мнению, доказательства обвинения, которые послужили основанием для введения ограничений, оказались слабыми, устаревшими или ложными.

Источники не назвали имена лиц, «ошибочно попавших» под санкции. СМИ отмечает, что санкции Евросоюза оспаривали многие российские олигархи, в частности, Андрей Мельниченко с со своей супругой, Алексей Мордашов и Алишер Усманов.

С начала войны, которую Россия развязала в Украине, ЕС добавил в санкционные списки сотни россиян: бизнесменов, политиков и военных.

В рамках будущего седьмого пакета санкций планируется наложить ограничения еще на 50 физических и юридических лиц из РФ.

В тему: Большая семерка больно ударит санкциями по оборонной отрасли России.