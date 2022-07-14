Предстоятель УПЦ рассказал, как современный человек может стать апостолом

Главное: Нужно стараться уподобляться апостолам Христовым, если не проповедью, то своей благочестивой жизнью.

«Во время Своего земного служения Спаситель ходил из селения в селение, из города в город и возвещал людям о том, что приблизилось Царствие Небесное. Господь избрал себе в ученики 12 апостолов из простых людей — рыбаков, мытарей, наполнил их Своей благодатью, и они изменили весь мир своею проповедью о Христе распятом и воскресшем», — сказал Предстоятель УПЦ

Архипастырь отметил, что слово апостолов сокрушало ложные учения, идолослужения, чародейства и всякие прочие пороки — так люди начинали понимать истину, и истина делала их свободными.

Блаженнейший добавил, что порабощает человека грех.

«Апостолы научили людей, как освободиться от этого господствующего в мире греха, суть которого является гордыня. Гордыня — это ложь, которая говорит человеку о том, что он не такой, как есть, она возносит человека и приписывает ему те качества и те достоинства, которыми человек не обладает. Бог дает человеку таланты не для того, чтобы он гордился, а для того, чтобы использовал их для проявления любви к Богу и ближнему», — объяснил он.

Митрополит Онуфрий отметил, что именно апостолы возвещали людям эту истину и одним из таких служителей Божий был Андрей Первозванный, который достиг наших мест.

«Семя веры, которое посеял апостол Андрей на нашей земле в свое время дало обильный плод — при святом князе Владимире Русь была крещена большим великим крещением, и мы стали все последователями и учениками Господа», — сказал архипастырь.

Каждый человек становится в свою меру апостолом, считает Предстоятель.

«Апостолы проповедовали о Христе слово веры через уста свои, а мы должны проповедовать своей жизнью. Человек может не учить никого, но если он будет жить благочестиво, если он будет любить Бога и ближнего, то его жизнь, его поступки, его дела будут самым сильным средством проповеди о Христе. Поэтому каждый человек в свою меру является апостолом и должен быть апостолом, чтобы возвещать миру о красоте Божественной жизни», — заключил Митрополит Онуфрий