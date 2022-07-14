В Еврозоне ожидается рекордная инфляция

Главное: Инфляция в еврозоне составит в среднем за год 7,6 процента, говорится в летнем прогнозе Еврокомиссии. В весеннем прогнозе показатель инфляцию составлял 6,1 процента.

Детали: На фоне войны в Украине и высокой цены на энергоносители Европейская комиссия ожидает рекордно высокую инфляцию в еврозоне — в среднем 7,6 процента за год. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 14 июля, летнем прогнозе Комиссии ЕС. В весеннем прогнозе, в мае, показатель инфляции составил 6,1 процента.

В Евросоюзе в целом эксперты прогнозируют рост цен на 8,3 процента — вместо прежних 6,8 процента. При этом в 2023 году инфляция, по оценкам Еврокомиссии, должна снизиться почти вдвое: до среднего уровня в 4 процента в еврозоне и до 4,6 процента в целом по ЕС.

Что касается экономического роста, то Еврокомиссия по-прежнему исходит из того, что в 2022 году экономика Евросоюза вырастет на 2,7 процента. В еврозоне ожидается рост на 2,6 процента, что незначительно меньше (2,7%) по сравнению с соответствующим показателем в майском прогнозе.

Вместе с тем на 2023 год комиссия ЕС пересмотрела свои прогнозы в сторону понижения. Ожидается рост на 1,5 процента в целом в Европейском Союзе и 1,4 процента — в еврозоне. В мае экономисты предполагали 2,3 процента как в ЕС, так и в еврозоне. Одной из причин заметно снижения прогнозируемых значений остается ситуация на энергетических рынках.

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