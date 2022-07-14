Война в Украине подходит к новому этапу, — CNN

Главное: По информации авторитетных западных СМИ, украинская и российская армии сильно истощены. Но обе стороны готовятся к третьему акту боевых действий, который может переломить баланс конфликта.

Детали: Война в Украине подходит к новой фазе, которая может оказаться решающей. Об этом говорится в аналитическом материале телекомпании CNN, опубликованном в среду, 13 июля.

Отмечается, что бойцы с обеих сторон готовятся к третьему акту боевых действий, который может переломить баланс конфликта.

«Это очень затяжная борьба, — говорит Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), описывая положение после трех месяцев боев в Донбассе. — Это борьба между двумя армиями, обе из которых понесли огромные потери и близки к истощению».

Ожидается, что следующим шагом российского президента Владимира Путина будет наступление на Донецкую область, захват которой будет означать захват всего Донбасса, где с 2014 года находятся поддерживаемые Россией сепаратистские группировки.

Но когда и как это произойдет, пока неясно. В то время как Россия продолжает интенсивные авиаудары, российские сухопутные войска находятся в середине оперативной паузы.

Это может дать украинской армии время для подготовки к обороне тех частей Донецкой области, которые она все еще удерживает; главным образом, промышленного пояса, идущего на юг от Славянска. Также сохраняется вероятность контрнаступлений Киева в других частях страны, в том числе в Херсоне.

В то же время отмечается, что следующая фаза полномасштабных боевых действий, когда она начнется, может оказаться не последней, но она может определить будущее центрального региона Украины — и, по мнению аналитиков, в значительной степени определит результаты войны.

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