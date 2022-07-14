На Одесщине к берегу приплыла вражеская мина

Главное: В Одесской области к берегу прибило вражескую мину. Специалисты подрывной команды организуют ее обезвреживание.

Детали: После шторма к берегам Одесской области приплыла вражеская морская мина. Об этом сообщается на Facebook-странице оперативного командования «Юг».

«А после шторма море продолжает приносить опасные сюрпризы на одном из пляжей Одесской области обнаружена морская мина, дрейфующая в нескольких метрах от берега. Специалисты подрывной команды Военно-морских сил ВСУ организуют контролируемое обезвреживание морской „путешественницы“», — пишет пресс-служба командования.

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