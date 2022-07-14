В Генштабе сделали важное заявление о постановке женщин на учет

Главное: Женщин будут брать на воинский учет только с их согласия. И ставить на этот учет предлагают женщин не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.

Детали: Украинок не будут ставить на воинский учет до окончания войны. Формировать его начнут через месяц после прекращения военного положения в стране. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«В государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве», — говорится в сообщении.

В тему: В Минобороны рассказали, кто из женщин обязан встать на воинский учет.