Епископ УПЦ рассказал о перспективах диалога УПЦ с ПЦУ

Главное: Диалог с представителями Диалог с представителями ПЦУ невозможен, пока они агрессивны по отношению к УПЦ

«Диалог предполагает наличие собеседников, которые готовы слышать и слушать друг друга. Диалог — это разговор двух цивилизованных людей. Однако диалог физически и практически невозможен, когда один из собеседников стоит с битой в руке и не только угрожает, но и применяет ее к другому собеседнику. Скажите, какой диалог может быть с человеком, который сломал дверь в моем доме, ворвался в мое жилище и грозит расправой всем его обитателям?» — сказал епископ Виктор.

Одной из причин агрессии сторонников ПЦУ по отношению к верующим и духовенству архиерей считает целенаправленное создание в СМИ образа врага из Украинской Православной Церкви.

«В течение многих лет недобросовестные журналисты делали все, чтобы настроить обывателя против УПЦ . В какой-то степени им это удалось, что не удивительно, поскольку владеющий информацией влияет на умы общества. Стоит только почитать Джорджа Оруэлла, и все становится понятным», — отметил владыка.

«С другой стороны, на поток лжи и клеветы в адрес Церкви никак не реагировали власти, а в определенные моменты даже помогали. Достаточно вспомнить, чем на протяжении нескольких лет занимался бывший президент Украины Петр Порошенко , чтобы понять, что агрессия против УПЦ — это не эпизодическое явление, ограниченное географическими границами какого-то одного региона, а целая программа, которая используется в политических целях», — говорит он.

Иерарх УПЦ напомнил, что Феофаниевский Собор обозначил конкретные условия для начала диалога с ПЦУ