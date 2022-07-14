Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 37 870 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 37 870 солдат. Уничтожено 1 667 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях РФ на четверг, 14 июля.

Сообщается, что погибли уже 37 870 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне, нанесенном россиянам: 1 667 танков, 3 852 боевых бронированных машины, 840 артиллерийских систем, 247 реактивных систем залпового огня, 109 средств ПВО, 219 самолетов, 188 вертолетов, 681 БПЛА оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 2 720 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 67 единиц специальной техники.

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