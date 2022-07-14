В Танзании люди начали умирать от неизвестной болезни

Главное: В Танзании зафиксирована неизвестная болезнь. Уже умирают люди.

Детали: В Танзании зафиксирована вспышка неизвестной болезни. О ней пишут местные СМИ.

Сообщается, что уже заболели тринадцать людей, трое из которых скончались.

Больных поместили на изоляцию.

Отмечается, что среди симптомов – кровотечение из носа, лихорадка, головная боль и слабость.

Медики говорят, что анализы не выявили у пациентов признаков лихорадок Эбола или Марбурга, а также коронавируса.

Уточняется, что фиксировать заразу начали после 5 июля в области Линди.

При этом интересно, что президент Танзании Самия Хасан Сулуху предположила, что причиной ее появления стала деградация окружающей среды, из-за чего дикие животные приблизились к населенным пунктам.

В тему: Эксперты вычислили инкубационный период оспы обезьян.