В Танзании люди начали умирать от неизвестной болезни

Главное: В Танзании зафиксирована неизвестная болезнь. Уже умирают люди.
Детали: В Танзании зафиксирована вспышка неизвестной болезни. О ней пишут местные СМИ.
Сообщается, что уже заболели тринадцать людей, трое из которых скончались.
Больных поместили на изоляцию.
Отмечается, что среди симптомов – кровотечение из носа, лихорадка, головная боль и слабость.
Медики говорят, что анализы не выявили у пациентов признаков лихорадок Эбола или Марбурга, а также коронавируса.
Уточняется, что фиксировать заразу начали после 5 июля в области Линди.
При этом интересно, что президент Танзании Самия Хасан Сулуху предположила, что причиной ее появления стала деградация окружающей среды, из-за чего дикие животные приблизились к населенным пунктам.
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