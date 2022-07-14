Названы препараты, которыми не следует лечить коронавирус

Главное: ВОЗ назвала препараты, которыми нельзя лечить коронавирус. Это колхицин и флувоксамин.

Детали: Всемирная организация здравоохранения назвала медицинские препараты, которыми нельзя лечить коронавирус в легкой и умеренной формах. Отмечается, что это колхицин и флувоксамин.

Информируется следующее: «Антидепрессант флувоксамин и препарат от подагры колхицин не рекомендуются пациентам, поскольку в настоящее время недостаточно доказательств того, что они улучшают важные показатели для пациентов, и оба препарата наносят потенциальный вред».

Также сообщается, что рекомендации относительно флувоксамина основана на данных трех рандомизированных контролируемых научных работ с участием более двух тысяч пациентов.

Сообщается, что в семи исследованиях по применению колхицина приняли участие более 16 тысяч человек.

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