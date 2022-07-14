В США зафиксирована рекордная за более чем сорок лет инфляция

Главное: В США бушует инфляция. Ее уровень является рекордным с 1981-го года.

Детали: В США фиксируют сильнейшую инфляцию. Данные публикует министерство труда.

Информируется, что потребительские цены в стране по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении после роста на 8,6% месяцем ранее.

Уточняется, что лишь за июнь они прибавили 1,3%.

Отмечается, что годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.

Эксперты считают, что годовой показатель ускорится до 8,8%, а месячный до 1,1%.

В тему: В Великобритании зафиксировали рекордную за сорок лет инфляцию.