КНДР признала независимость «ДНР»

Главное: Независимость «ДНР» признала КНДР. Об этом заявил Денис Пушилин.

Детали: Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что их независимость признала КНДР. Он назвал это «победой дипломатии».

Отмечается, что «это решение станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе и в экономической сфере, а партнерство увеличит географию торговли для предприятий».

Денис Пушилин сказал: «Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса».

При этом посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль вручил документ о признании «ДНР» представителю Донецка в России Ольге Макеевой.

В тему: Ранее независимость «ДНР» и «ЛНР» признала Сирия.