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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский назвал пять пунктов тактики российских войск

Зеленский назвал пять пунктов тактики российских войск

Александр Панько
13.07.22 15:57
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Зеленский назвал пять пунктов тактики российских войск

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять пунктов тактики ведения боя российскими войсками. Один из них — применение артиллерии по жилым районам мирных городов.

Детали: Одной составляющей тактики российских войск в войне против Украины является применение артиллерии по жилым районам мирных городов. Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского к Кореи.

«Первый тактический пункт (России) — артиллерия. Берет в заложники наши города. Российская армия организовывает свое наступление так, чтобы ее пушка и реактивная артиллерия могли бить по обычным жилым районам обычных городов. Например, именно это было целью оккупантов весной, когда российские солдаты двигались от северной границы нашего государства к нашей столице, чтобы иметь возможность либо уничтожить Киев из артиллерии, либо шантажировать нас таким уничтожением. Украинская армия выбила россиян из северных территорий, но оккупанты остаются на востоке и юге нашей страны и строят свое наступление так же, чтобы в прицелах своих орудий и в досягаемости систем залпового огня были обычные дома», — сказал Зеленский.

Вторым пунктом российской тактики президент назвал ракеты. По его словам, за время войны Россия запустила по Украине 2960 ракет и главная их цель — гражданские объекты.

«Тактика России направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов, чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом», — подчеркнул президент, добавив, что депортация является третьим пунктом российской тактики.

Четвертый пункт — экономический шок. В качестве примера Зеленский привел ситуацию на Шри-Ланке, где рост цен на еду и топливо вызвал социальный взрыв. По словам президента, РФ блокирует экспорт украинского зерна, и это приводит к продовольственному кризису.

Пятым пунктом российской тактики является пропаганда.

В тему: Данилов рассказал, какую задачу Зеленский поставил военным.

Тэги: общество, политика, россияне, военные, Владимир Зеленский, война в Украине

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