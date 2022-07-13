Жителей Донецкой области призывают срочно эвакуироваться

Главное: Жителей Донецкой области призывают по возможности покинуть регион. Власти рассказали, каким образом и куда можно бесплатно переселиться из зоны боевых действий.

Детали: Власти подготовили 395 тысяч мест для вывоза жителей Донетчины из зоны боевых действий. Всех граждан призывают эвакуироваться из региона. Об этом на своем сайте сообщает Донецкая областная военная администрация.

«Для вывоза людей из зоны боевых действий подготовлено 395 тысяч мест — эвакуируйтесь вовремя... Только по маршруту следования эвакуационного поезда Покровск-Днипро-Львов таких мест более 150 тысяч», — говорится в сообщении.

Отмечено, что с самого начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину жители Донецкой области и Краматорска, в частности, выезжают в более безопасные регионы. На всех этапах они могут получить помощь, эвакуация происходит бесплатно, и громады готовы принимать внутренних переселенцев, к чему готовятся заранее.

Краматорский горсовет обеспечивает возможность добраться до Покровска, на эвакуационный поезд, бесплатным автобусом, Укрзализныця осуществляет бесплатную перевозку пассажиров эвакуационным поездом.

Донецкая ОВА предоставила перечень и контакты громад, в которых можно разместиться бесплатно (по маршруту следования поезда) в областях: Днепропетровской (остановки на станциях — Днипро, Каменское, Пятихатки), Кировоградской (станции — Александрия и Знаменка; свободных мест — 52,2 тыс.), Черкасской (станции — Смела, Цветковое, Городище, Корсунь-Шевченковский; свободных мест — 38,8 тыс.), Винницкой (станции — Казатин, Винница; свободных мест — 1,4 тыс.) , Хмельницкой (станция Хмельницкий; свободных мест — 16,6 тыс.), Тернопольской (станции — Подволочиск, Тернополь; свободных мест — 32,1 тыс.) и Львовской (станции — Золочев, Красное, Львов; свободных мест — 11,4 тыс.).

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