Найдена связь между солнечным светом и чувством голода у мужчин

Главное: Солнечный свет повышает аппетит у мужчин. О взаимосвязи поведали ученые.

Детали: Международная группа ученых выявила связь между солнечным светом и чувством голода у мужчин. Их работу цитирует издание Nature Metabolism.

Сообщается, что воздействие большего количества солнечного света в течение лета приводит к тому, что у мужчин повышается аппетит и им хочется больше есть.

Выяснилось, говорится в исследовании, что мужчины потребляют примерно на 15% больше калорий в течение лета. При этом прием пищи у женщин не изменился.

Отмечается: «Тестирование на мышах показало повышение уровня гормона грелина у самцов мышей, подвергшихся воздействию ультрафиолетового излучения. У женщин гормон эстроген блокирует выработку гормона голода».

Эксперты поясняют, что грелин вырабатывается клетками желудка, а иногда и поджелудочной железы, тонкого кишечника и головного мозга.

По их словам, данное соединение транспортируется по кровотоку к нейронам в гипоталамусе, создавая чувство голода.

Резюмируется: «Гормон влияет и на другие области мозга, такие как миндалевидное тело, которое может стимулировать выработку дофамина. Уровень грелина повышается как во время голода, так и непосредственно перед приемом пищи».

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