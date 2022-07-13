Россияне перебрасывают из Мелитополя в Херсон большую колонну техники

Главное: Из Мелитополя в сторону Херсона движется большая колонна вражеской техники. Мэр города Иван Федорив заявил, что речь идет об около 40 единицах российской техники, перевозившей горючее и боеприпасы.

Детали: В Мелитополе зафиксировали движение колонны российской военной техники из 40 единиц в сторону Херсона. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федорив.

«Вчера большая колонна техники проехала в сторону Херсона. Это около 40 единиц техники, перевозившей горючее, боеприпасы», — отметил он.

Как считает Федорив, россиянам не удастся улучшить свою логистику.

«Мы четко знаем каждую координату перемещения их техники, и когда она прибудет к месту дислокации, все эти координаты будут переданы соответствующим службам и структурам», — заявил мэр Мелитополя.

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