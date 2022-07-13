Беларусский пограничник незаконно пересек украинскую границу, чтобы вступить в ряды ВСУ

Главное: В Волынской области задержан белорусский пограничник, который стремился присоединиться к Вооруженным силам Украины в борьбе против РФ. Мужчина под обстрелами незаконно пересек украинско-белорусскую границу.

Детали: В Волынской области задержан мужчина без документов, незаконно пересекший украинскую границу. Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Мужчина признался, что проходит службу в Брестской пограничной группе и хочет присоединиться к Силам обороны Украины. Вместе с единомышленником он направлялся к границе, но их начали преследовать со стрельбой. Так что дойти до государственной границы смог только один.

В настоящее время проводится проверка информации, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

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