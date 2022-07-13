В «ДНР» рассказали, как будут казнить иностранцев, воюющих на стороне Украины

Главное: В «ДНР» хотят расстреливать пленных иностранцев, воюющих на стороне Украины. Об этом заявил Денис Пушилин.

Детали: Глава «ДНР» Денис Пушилин рассказал, как будут казнить пленных иностранцев, воюющих на стороне Украины. Он сделал резонансное заявление в эфире «Соловьев. Live».

Так, Денис Пушилин сообщил: «Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора».

По его словам, казни будут происходить через расстрелы, однако они будут совершаться непублично – в закрытом режиме.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 37 570 солдат.