Стало известно, сколько мужчин ежедневно незаконно пытаются покинуть Украину

Главное: Каждый день задерживаются нарушители украинского законодательства, которые пытаются незаконно пересечь границу. Пограничники ежедневно задерживают около 100 человек.

Детали: Ежедневно Государственная пограничная служба задерживает более 100 человек, которые пытаются выехать во время военного положения и подпадают под ограничения. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко.

Он отметил, что иногда количество тех, кому отказывают в выезде за границу, может достигать и 200 человек в день.

Демченко подчеркнул, что это только те, кто пытается пересечь границу через официальные пункты пропуска. Однако пограничники ежедневно задерживают и тех, кто пытается убежать из страны через лес, переплыть реки.

Он рассказал, что только за 10 июля пограничники отказали в пересечении границы на выезд 150 мужчинам.

«В течение вышеуказанной даты также не выпустили 45 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, как за пределами пунктов пропуска, так и используя поддельные документы», — уточнил он.

Пресс-секретарь ГНСУ отметил, что пограничники принимают решение о пропуске того или иного человека исключительно исходя из норм Закона.

«Мы руководствуемся нормами законодательства, и, если есть основания пропуска, выпускаем», — сказал Демченко.

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