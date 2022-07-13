На Маска подали в суд за сорванную сделку

Главное: Twitter подал в суд на Илона Маска. Причина – нежелание покупать социальную сеть.

Детали: Социальная сеть Twitter подал в суд на миллиардера Илона Маска. Причиной стало то, что тот отказывается завершать сделку по ее покупке.

Иск поступил в канцлерский суд штата Делавер.

В документе сказано: «Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Илону Маску дальнейшие нарушения, заставить его выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий».

Стоит напомнить, что Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке социальной сети.

В документе сказано, что Илон Маск «реализует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки».

Миллиардер уверяет, что социальная сеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей.

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