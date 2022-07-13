Жертвами войны в Украине стали уже 349 детей

Главное: Во время войны в Украине погибли 349 детей. Ранения получили 652 несовершеннолетних.

Детали: Война в Украине продолжается. Увы, ее жертвами становятся дети.

О жертвах среди несовершеннолетних сообщает Офис генерального прокурора.

Информируется, что погибли уже 349 детей.

Различные ранения получили 652 несовершеннолетних.

Кроме этого указывается, что в результате боевых действий были повреждены 2 126 учебных заведений, а 216 из них были разрушены полностью.

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