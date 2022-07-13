Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 37 570 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 37 570 солдат. Уничтожено 3 832 боевых бронированных машины.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях РФ на среду, 13 июля.

Сообщается, что погибли уже 37 570 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне россиянам: 1 649 танков, 3 832 боевых бронированных машины, 839 артиллерийских систем, 247 реактивных систем залпового огня, 109 средств ПВО, 217 самолетов, 188 вертолетов, 678 БПЛА оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 2 704 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 67 единиц специальной техники.

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