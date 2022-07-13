Сегодня нас ждет Суперлуние: что будет?

Главное: Суперлуние ожидает жителей Земли. Астрономы рассказали, что будет.

Детали: Астрономы рассказали, что вечером среды 13 июля, жителей Земли ждет Суперлуние. Стало известно, что будет.

Так, сегодня произойдет совпадение двух важных астрономических моментов, связанных с Луной. Это перигей и полнолуние.

Эксперты поясняют, что перигеем называется точка на орбите Луны, когда она подходит к Земле на минимальное расстояние. Сегодня это случится около полудня – в 12-09. Так, расстояние до спутника будет чуть более 357 тысяч километров.

Полнолуние же наступит в 21-38.

Специалисты отмечают, что всю ночь, до восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец.

Информируется и о том, что при ясной погоде немного восточнее (левее) Луны можно будет увидеть две планеты, это Сатурн и Юпитер, которые будут сопровождать Суперлуну.

В то же время над Луной будут сиять три звезды Летнего треугольника, а правее (западнее) яркий Арктур из созвездия Волопас.

Справка :

Суперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея. Совпадения перигея и полнолуния бывают каждый год, но случаи, когда между ними менее девяти часов, это большая редкость.

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