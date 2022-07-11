Генштаб ВСУ сообщает, что Россия уже потеряла в войне 37,4 тысячи солдат

Главное: Россия потеряла в войне 37,4 тысячи солдат. Уничтожено 1 645 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ сообщает о потерях РФ на понедельник, 11 июля.

Сообщается, что погибли уже 37,4 тысячи солдат.

Также информируется о таком уроне: 1 645 танков, 3 828 боевых бронированных машин, 838 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 109 средств ПВО, 217 самолетов, 188 вертолетов, 676 беспилотников оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 2 696 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 66 единиц специальной техники.

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