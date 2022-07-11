Ученые рассказали о «смертельной» гастрономической привычке

Главное: Еду не стоит досаливать. Ученые говорят, что это опасно для здоровья.

Детали: Ученые из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в Новом Орлеане (США) рассказали о смертельной опасности привычки досаливать еду за столом. Данные их отчета цитирует издание European Heart Journal.

Отмечается, что такие люди подвергаются более высокому риску преждевременной смерти.

Дело в том, что натрий, содержащийся в пищевой соли (NaCl), увеличивает риск рака, высокого кровяного давления и инсульта.

В ходе работы эксперты проанализировали данные 501 379 человек, принимавших участие в исследовании UK Biobank в период с 2006-го по 2010-й годы.

Так, людей опрашивали, как часто они добавляли соль в пищу за столом, а тех, кто предпочел не отвечать, в анализ не включали.

В статье говорится, что исследователи скорректировали анализ на основе факторов, которые могут повлиять на результаты, таких как возраст, пол, раса, индекс массы тела, курение, употребление алкоголя, физическая активность, диета и медицинское состояние.

Подчеркивается, что преждевременная смерть была определена как наступившая в возрасте до 75 лет.

Выяснилось, что у любителей добавить соль в пищу риск умереть раньше оказался на 28% выше по сравнению с теми, кто никогда не использовал солонку или делал это редко.

Кроме этого была выявлена более низкая продолжительность жизни среди людей, которые всегда добавляли соль.

Информируется, что в возрасте 50 лет ожидаемая продолжительность жизни женщин и мужчин, которые постоянно повышали уровень хлорида натрия в своей тарелке, сократилась на 1,5 года и 2,28 года соответственно.

Ученые говорят, что такие риски немного снижались у тех, кто ел много фруктов и овощей, которые являются основными источниками калия, который обладает защитным действием.

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