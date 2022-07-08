Блаттер и Платини были оправданы по делу о коррупции

Главное: Суд города Беллинцона в Швейцарии, вынес свое решение по делу о коррупции экс-президентов ФИФА и УЕФА, Зеппа Блаттера и Мишеля Платини соответственно. В итоге оба экс-чиновника были оправданы.

Детали: Йозеф Блаттер и Мишель Платини были оправданы в деле о коррупции. Такое решение вынес швейцарский суд, который рассматривал обвинения — сообщает Reuters.

Напомним, что генеральная прокуратура считала бывшего президента ФИФА и экс-президента УЕФА виновными в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов.

Чиновников также обвиняли в незаконной выплате 2 миллионов швейцарских франков в 2011 году. В свою очередь они отрицали вину. По словам Блаттера — у них была устная договоренность о выплате за консультационную работу Мишеля в период с 1998 по 2002 год.

По этим обвинениям экс-руководителям мирового и европейского футбола грозило до пяти лет тюремного заключения, но прокуратура просила наказания на срок 18 месяцев условно.

«Справедливость наконец-то воцарилась после семи лет лжи и манипуляций. Моя борьба — это борьба с несправедливостью. Я выиграл первую игру. В этом деле есть виновники, которые не явились в ходе этого процесса. Пусть они на меня рассчитывают, мы еще встретимся. Ибо я не сдамся и пойду до конца в поисках правды. Поверьте, мне, перейти от легенды мирового футбола к дьяволу очень тяжело, особенно когда это делается совершенно нечестным образом», — цитирует слова Платини после решения суда Sky Sports.

В тему: Йозеф Блаттер заявил, что скандал в ФИФА спровоцировал Мишель Платини.