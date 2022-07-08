Украина уже может атаковать Крымский мост, — экс-командующий НАТО

Главное: Бывший командующий НАТО генерал Филип Бридлав заяви, что у Украины есть необходимое оружие для того, чтобы взорвать Крымский мост. Он предложил использовать для удара по мосту через Керченский пролив ракеты Harpoon.

Детали: Украинские военные уже имеют нужное оружие для нанесения удара по Крымскому мосту. Об этом заявил бывший командующий НАТО генерал Филип Бридлав, сообщает в пятницу, 8 июля, The Times.

Бридлав отметил, что Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив, используя недавно поставленные ракеты Harpoon.

При этом Бридлав подчеркнул, что Керченский мост является законной целью.

В тему: Руководитель обороны Николаева, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко считает, что в первую очередь надо обрезать канал, по которому противник подтягивает резервы. Поэтому Керченский мост станет целью номер один для украинских военных после получения необходимого оружия.